Еврокомиссар заявил, что вступление в ЕС десяти новых членов потребует его реформирования

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Перспектива вступления в Евросоюз десяти новых членов потребует его глубокого реформирования, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью бельгийскому телеканалу LN24.
Еврокомиссар заявил, что вступление в ЕС десяти новых членов потребует его реформирования
  • AFP
  • © Julien WARNAND / POOL

На данный момент статус официальных кандидатов на членство в ЕС имеют Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия и Турция. В числе потенциальных — Босния и Герцеговина, а также Косово.

«Это демонстрирует необходимость реформирования ЕС. Если нас будет так много, то мы не сможем работать в том же режиме, что и сейчас», — цитирует Рейндерса РИА Новости.

По его словам, ЕС придётся сменить правила принятия ключевых решений и пересмотреть правила назначения европейских комиссаров с возможным ограничением их количества.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение рекомендовать дать Украине статус кандидата в Евросоюз при условии, что в стране будет проведён ряд важных реформ.

Кроме того, ЕК рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Молдавии.

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