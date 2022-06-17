Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Молдавии

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Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Молдавии. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Молдавии
  • AP
  • © Geert Vanden Wijngaert

«Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата при том понимании, что страна будет проводить реформы», — написала фон дер Ляйен в Twitter.

По её словам, Молдавия находится на прореформенном, антикоррупционном и европейском пути.

При этом Еврокомиссия рекомендует пока не давать Грузии статус страны — кандидата в ЕС до выполнения ряда условий.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия приняла решение рекомендовать предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

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