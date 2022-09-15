США готовы выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) заявило о готовности выделить до $6 млн на поддержку программы «Граждане против коррупции» в Северной Македонии. С документом, в котором подробно говорится о планах американской стороны, ознакомился RT.

Как отмечается, в настоящее время в USAID ожидают от заинтересованных сторон предложений, касающихся работы в проекте.

«Главной целью программы будет создание в Северной Македонии широкого общественного движения против коррупции, объединяющего усилия деятелей-единомышленников, чтобы потребовать абсолютной нетерпимости к коррупции. Основная цель этой деятельности заключается в том, чтобы повысить осведомлённость и активность граждан, гражданского общества, СМИ и частного сектора, а также наладить сотрудничество между ними в деле борьбы против коррупции», — уточняется в документе.

По словам американских специалистов, коррупция в Северной Македонии является «одной из главных проблем». Подобные утверждения основаны на данных социологических исследований, подчёркивают они.

В частности, в качестве примера представители USAID приводят результаты опроса, проведённого Национальным демократическим институтом (NDI)*, в котором отмечается, что треть респондентов считают коррупцию и деятельность политиков, руководствующихся в работе личными интересами, одним из основных поводов для беспокойства.

Авторы документа пишут, что конфликт на Украине должен «послужить уроком и предупреждением, как легко можно дестабилизировать ситуацию на Западных Балканах посредством коррупции и политико-экономических моделей, которые отдают предпочтение не гражданам, а небольшой группе людей из числа политической и экономической элиты».

На этом фоне в американском агентстве рассказали, какие задачи они хотели бы решить в рамках будущей программы в Северной Македонии. Первая задача — «повышение уровня осведомлённости» граждан страны в сфере борьбы с коррупцией, вторая — усиление роли гражданского общества в противодействии ей, третья — расширение влияния СМИ на процессы, связанные с выявлением и пресечением коррупционных преступлений, и четвёртая — вовлечение представителей частного сектора в борьбу с рассматриваемой в документе проблемой.

На воплощение инициативы, над которой, как предполагается, будут работать в течение пяти лет, USAID готово выделить от $4 млн до $6 млн.

Подать заявку на участие в программе могут американские и иностранные частные, коммерческие, некоммерческие и неправительственные организации.

По словам политолога Ивана Мезюхо, зачастую там, где Соединённые Штаты финансируют проекты, предполагающие «борьбу с коррупцией», коррупция лишь процветает.

«США, выделяя гранты через подконтрольные им фонды, понимают, что часть этих средств осядет в коррупционных схемах. Негласно через различного рода программы, в том числе «по борьбе с коррупцией», США подкармливают национальные элиты тех государств, которые готовы торговать суверенитетом своих стран. Северная Македония находится в той геополитической точке, в которой интересы Штатов ярко выражены. США в этом регионе постоянно поддерживают противостояние между народом и властью. Для этого им необходимы контролируемые элиты», — резюмировал он в разговоре с RT.

Ранее стало известно о планах USAID запустить в Северной Македонии проект, направленный на «увеличение позитивного вклада молодёжи» в общественную жизнь. Как уточнялось, инициатива рассчитана на граждан в возрасте от 15 до 30 лет.

Эксперты объясняют заинтересованность Соединённых Штатов в работе с этой балканской страной выгодностью её географического положения и стремлением Вашингтона добиться доминирования проамериканских настроений в регионе.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.