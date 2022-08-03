Политолог объяснил намерение США выделить $7 млн на работу с молодёжью в Северной Македонии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал планы США выделить $7 млн на проект по работе с молодёжью в Северной Македонии.

Политолог считает, что Северная Македония — страна, которая представляет интерес для США.

«Для США важно, чтобы в Северной Македонии доминировали проамериканские настроения. Северная Македония находится в очень важном регионе», — подчеркнул Шаповалов.

Он уточнил, что рядом находятся Сербия, Турция и другие страны, которые «неоднозначно относятся к американской политике».

«Для США важно не просто подчинение Северной Македонии, а необходимость сделать из неё форпост для влияния в данном регионе», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить в Северной Македонии проект, направленный на «увеличение позитивного вклада молодёжи» в общественную жизнь.

На реализацию проекта будет направлено $7 млн в течение пяти лет.

Агентство намерено сотрудничать с государственными учреждениями, предприятиями частного сектора и молодёжными организациями балканской страны.