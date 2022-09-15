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Политолог объяснил готовность США выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии

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Анастасия Белоусова
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Агентства Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) о готовности выделить до $6 млн на поддержку программы «Граждане против коррупции» в Северной Македонии.
Политолог объяснил готовность США выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии
  • РИА Новости

«Года три-четыре назад США «озаботились» положением дел на Балканах. Их тревожило, что на Балканах настроения были традиционно пророссийские и традиционно с симпатией относились к России», — объяснил политолог.

Он добавил, что сейчас «США вкладывают много денег в то, чтобы попытаться изменить эту ситуацию».

«Используются разные методы, в том числе якобы «для борьбы с коррупцией», — считает Оленченко.

Ранее в США заявили о готовности выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии.

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