Политолог объяснил готовность США выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал заявление Агентства Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) о готовности выделить до $6 млн на поддержку программы «Граждане против коррупции» в Северной Македонии.

«Года три-четыре назад США «озаботились» положением дел на Балканах. Их тревожило, что на Балканах настроения были традиционно пророссийские и традиционно с симпатией относились к России», — объяснил политолог.

Он добавил, что сейчас «США вкладывают много денег в то, чтобы попытаться изменить эту ситуацию».

«Используются разные методы, в том числе якобы «для борьбы с коррупцией», — считает Оленченко.

Ранее в США заявили о готовности выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии.