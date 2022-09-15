Политолог объяснил готовность США выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии
- РИА Новости
«Года три-четыре назад США «озаботились» положением дел на Балканах. Их тревожило, что на Балканах настроения были традиционно пророссийские и традиционно с симпатией относились к России», — объяснил политолог.
Он добавил, что сейчас «США вкладывают много денег в то, чтобы попытаться изменить эту ситуацию».
«Используются разные методы, в том числе якобы «для борьбы с коррупцией», — считает Оленченко.
Ранее в США заявили о готовности выделить до $6 млн на «борьбу с коррупцией» в Северной Македонии.