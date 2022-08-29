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Фон дер Ляйен: ЕК готова проинвестировать до €9 млрд в экономики стран Западных Балкан

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Еврокомиссия готова проинвестировать до €9 млрд в экономики стран Западных Балкан, а также привлечь для развития этого региона частные инвестиции объёмом до €20 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Фон дер Ляйен: ЕК готова проинвестировать до €9 млрд в экономики стран Западных Балкан
  • Gettyimages.ru

Во время выступления на XVII Международном стратегическом форуме в городе Блед (Словения) глава Еврокомиссии отметила, что подобные инвестиции необходимы для того, чтобы «отразить попытки авторитарных государств затормозить демократические преобразования» в этом регионе.

«Поэтому мы запустили инвестиционный план, чтобы инвестировать €9 млрд с потенциалом мобилизовать частные инвестиции на €20 млрд для этого региона», — цитирует её ТАСС.

По словам чиновницы, это позволит «противостоять вмешательству авторитарных государств», которые «подрывают развитие демократических институтов».

Ранее в США выразили желание знать больше о сотрудничестве России и западнобалканских стран.

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