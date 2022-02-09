США помогут молодёжи Косова «культивировать толерантность»

Госдепартамент США намерен выделить $400 тыс. на образовательную программу по «культивации толерантности» в Косове. Как отмечается в описании соответствующего гранта, основной аудиторией проекта, предполагающего среди прочего изучение английского языка, должны стать молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. RT ознакомился с документом.

«Благодаря изучению английского языка учащиеся будут совершенствовать навыки общения, культивировать толерантность и преодолевать языковые и этнические различия. Выбранные учащиеся как будущие лидеры Косова помогут построить многокультурное, многоэтническое, религиозно разнообразное и толерантное общество, укрепляя общую косовскую идентичность», — уточняется в тексте.

Двухлетняя программа даст молодёжи частично признанной республики возможность говорить на едином языке общения — английском, отметили в Госдепе. Там заявили, что он является ключевым инструментом для преодоления глубоких этнических разногласий в Косове, которые «стремятся усугубить и использовать субъекты извне, обладающие злонамеренным влиянием».

В ведомстве также рассказали о некоторых организационных тонкостях программы. В частности, там подчеркнули, что среди слушателей должны быть представители следующих групп населения региона: косовские албанцы, косовские боснийцы, косовские турки, косовские цыгане, косовские египтяне, косовские сербы и другие.

Программа обучения должна включать в себя не только классические уроки, но также внеклассные занятия и поездки в летние лагеря. Как предполагается, подобная активность поможет молодёжи узнать больше об «американских ценностях инклюзивности и межэтнической гармонии».

«К концу программы смешанные по этническому принципу классы сформируют более сильное чувство косовской идентичности и инклюзивности, а также более глубокое понимание фразы «Косово — мой дом», — говорится в описании гранта.

В Госдепе выразили надежду на то, что по завершении обучения около 80% слушателей научатся общаться друг с другом на английском, 10% попробуют поступить в американские образовательные учреждения, а 80% разовьют навыки критического мышления и медиаграмотности.

Подать заявку на получение финансирования могут местные некоммерческие и неправительственные организации. Сумма, которую американское внешнеполитическое ведомство готово выделить на реализацию инициативы, составляет $400 тыс.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) объявило конкурс предложений в рамках программ по поддержке маргинализованных групп Сербии.