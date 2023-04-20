Еврокомиссия объявила, что ЕС введёт безвизовый режим с Косовом с 1 января 2024 года

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Еврокомиссия объявила, что Евросоюз введёт безвизовый режим с частично признанным Косовом с 1 января 2024 года, несмотря на то что край не был признан пятью странами сообщества.
Еврокомиссия объявила, что ЕС введёт безвизовый режим с Косовом с 1 января 2024 года
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

«Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года», — цитирует её ТАСС.

Ранее в Европейском союзе заявили о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации отношений между Сербией и частично признанной Республикой Косово.

В марте сербский лидер Александр Вучич заявил, что прогресс Сербии на пути к ЕС будет зависеть от имплементации договорённостей с Косовом.

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