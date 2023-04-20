Еврокомиссия объявила, что ЕС введёт безвизовый режим с Косовом с 1 января 2024 года
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Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
«Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года», — цитирует её ТАСС.
Ранее в Европейском союзе заявили о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации отношений между Сербией и частично признанной Республикой Косово.
В марте сербский лидер Александр Вучич заявил, что прогресс Сербии на пути к ЕС будет зависеть от имплементации договорённостей с Косовом.