ЕС, Сербия и Косово создали мониторинговый комитет по исполнению соглашения о нормализации

В Европейском союзе заявили о создании совместного мониторингового комитета по исполнению соглашения по нормализации между Сербией и частично признанной Республикой Косово.

Сообщение внешнеполитической службы ЕС передаёт РИА Новости.

«ЕС, как посредник диалога Белград — Приштина, совместно с Косово и Сербией, как сторонами диалога о нормализации отношений, сегодня создали совместный мониторинговый комитет для наблюдения за выполнением соглашения о нормализации», — сказано в заявлении.

Уточняется, что комитет будет регулярно заседать в Брюсселе.

В него войдут спецпредставитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, представитель частично признанной Республики Косово в Брюсселе Агрон Байрами и переговорщик от Сербии Петар Петкович.

23 марта первый вице-премьер — глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград готов поддержать предложение Европейского союза по урегулированию в частично признанной Республике Косово, но без признания её независимости и вступления в ООН.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вхождение Сил безопасности Косово (СБК) на север края, где живут сербы, приведёт к эскалации и опровергнет все ранее достигнутые соглашения Белграда и Приштины.