При столкновении с полицией в Косове десять человек получили лёгкие травмы
«Десять человек поступили с травмами от светошумовых гранат, слезоточивого газа и травм от ударов во время вторжения косовской полиции в здание муниципалитета Звечан. Им оказана медпомощь, травмы лёгкие», — цитирует портал Kosovo online замдиректора Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы доктора Даницу Радомирович.
Президент Сербии Александр Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.