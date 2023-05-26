При столкновении с полицией в Косове десять человек получили лёгкие травмы

При столкновении с полицией самопровозглашённой республики на севере Косова и Метохии десять человек получили лёгкие травмы из-за применения светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.

«Десять человек поступили с травмами от светошумовых гранат, слезоточивого газа и травм от ударов во время вторжения косовской полиции в здание муниципалитета Звечан. Им оказана медпомощь, травмы лёгкие», — цитирует портал Kosovo online замдиректора Клиническо-больничного центра Косовска-Митровицы доктора Даницу Радомирович.

Президент Сербии Александр Вучич ранее привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косове и Метохии из-за односторонних шагов Приштины.