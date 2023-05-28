Молдавия направит своих военных в Румынию на учения SG 23 под эгидой США

Молдавия направляет своих военных в Румынию для участия в манёврах Saber Guardian 2023 (SG 23) под эгидой Сухопутных войск США в Европе (USAREUR).

РИА Новости

Об этом сообщило молдавское Минобороны. «Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая, просим граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от видео- и фотосъёмок передвижения армейского арсенала», — заявило министерство. В SG 23 участвуют около 10 тыс. военных из 13 союзных и партнёрских стран. Ранее МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета. Президент Молдавии Майя Санду отметила, что большинство населения республики выступает против вступления в НАТО.