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Молдавия направит своих военных в Румынию на учения SG 23 под эгидой США

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Молдавия направляет своих военных в Румынию для участия в манёврах Saber Guardian 2023 (SG 23) под эгидой Сухопутных войск США в Европе (USAREUR).
Молдавия направит своих военных в Румынию на учения SG 23 под эгидой США
  • РИА Новости

Об этом сообщило молдавское Минобороны.

«Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая, просим граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от видео- и фотосъёмок передвижения армейского арсенала», — заявило министерство.

В SG 23 участвуют около 10 тыс. военных из 13 союзных и партнёрских стран.

Ранее МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.

Президент Молдавии Майя Санду отметила, что большинство населения республики выступает против вступления в НАТО.

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