Молдавия направит своих военных в Румынию на учения SG 23 под эгидой США
- РИА Новости
Об этом сообщило молдавское Минобороны.
«Колонна военной техники выдвинется в Румынию в понедельник, 29 мая, просим граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от видео- и фотосъёмок передвижения армейского арсенала», — заявило министерство.
В SG 23 участвуют около 10 тыс. военных из 13 союзных и партнёрских стран.
Ранее МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.
Президент Молдавии Майя Санду отметила, что большинство населения республики выступает против вступления в НАТО.