МИД России: сближение Молдавии с НАТО чревато потерей Кишинёвом суверенитета

МИД России заявил, что сближение Молдавии с Североатлантическим альянсом чревато потерей Кишинёвом суверенитета.

Об этом говорится в комментарии представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

Она отметила, что прозападные власти Молдавии последовательно наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закреплённому в конституции нейтралитету, а также в ущерб своим национальным интересам.

По её словам, мало кто интересуется мнением жителей Молдавии.

«Надеемся, что в Молдавии ещё остались политические силы, способные осознать, что сближение с НАТО чревато потерей суверенитета», — заявила Захарова.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон в годовщину установления дипотношений с Россией призвал к поддержанию дружбы с Москвой.