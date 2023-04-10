МИД России: сближение Молдавии с НАТО чревато потерей Кишинёвом суверенитета
- РИА Новости
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Об этом говорится в комментарии представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.
Она отметила, что прозападные власти Молдавии последовательно наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами вопреки закреплённому в конституции нейтралитету, а также в ущерб своим национальным интересам.
По её словам, мало кто интересуется мнением жителей Молдавии.
«Надеемся, что в Молдавии ещё остались политические силы, способные осознать, что сближение с НАТО чревато потерей суверенитета», — заявила Захарова.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон в годовщину установления дипотношений с Россией призвал к поддержанию дружбы с Москвой.