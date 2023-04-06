Экс-президент Молдавии Додон призвал к поддержке дружественных отношений с Россией

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в годовщину установления дипотношений с Россией призвал к поддержанию дружбы с Москвой.
Экс-президент Молдавии Додон призвал к поддержке дружественных отношений с Россией
  • Gettyimages.ru

«История наших взаимоотношений на самом деле насчитывает не 31 год, а целые столетия... Большинство молдавских граждан считают российский народ дружественным. Верю, что так будет всегда», — написал он в Telegram.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано ранее заявил, что Брюссель помогает Кишинёву противостоять якобы «вредоносному вмешательству» со стороны России.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что западные политики, которые приезжают в Молдавию, обещают жителям «молочные реки», а по факту народ не может даже оплатить коммунальные счета и лишается свободы слова.

В сентябре замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что планы ЕС поставить Молдавии беспилотники вызывают вопросы у российской стороны об истинных целях такой политики на фоне враждебной линии Брюсселя в отношении Москвы.

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