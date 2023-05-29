«В контексте противостояния с Россией»: 29 мая начинаются военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023

На севере Европы стартуют масштабные воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023). В манёврах, которые продлятся до 9 июня, примут участие около 2,7 тыс. военнослужащих из 14 стран и будет задействовано порядка 150 самолётов. Как отметили в шведском Минобороны, ACE 2023 проходят в рамках сотрудничества скандинавских стран и служат укреплению национальной обороны участников. В то же время, с точки зрения аналитиков, с учётом текущей военно-политической обстановки истинная цель этих учений — отработка потенциальных боевых действий против РФ.

В Северной Европе 29 мая начинаются масштабные региональные военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023). Манёвры продлятся до 9 июня, их организаторами выступают Дания, Норвегия, Швеция, а также Финляндия, на которую в этом году возложено руководство учениями.

«Цель ACE 23 — проведение учений и подготовка подразделений к организации и проведению воздушных операций со стремлением достичь уровня мастерства (американских учений. — RT) Flag, включая выполнение тактических манёвров и процедур командования и контроля. ACE 23 — это также возможность отработать координацию и боевое слаживание между истребителями четвёртого и пятого поколений. В этом году учения также расширят международное сотрудничество с нашими партнёрами в воздушном пространстве Крайнего Севера», — отмечается в сообщении шведского военного ведомства.

По данным Минобороны Швеции, в учениях примет участие около 150 самолётов. В манёврах в общей сложности будут задействованы порядка 2,7 тыс. военнослужащих из 14 стран. Так, кроме упомянутых стран-организаторов, ожидается участие Швейцарии, Чехии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии, Италии, США и Канады.

При этом, как подчеркнули в шведском МО, данные манёвры не являются учениями НАТО.

«Сотрудничество северных стран — основа проведения учений Arctic Challenge Exercise. Цель в рамках сотрудничества — укрепление национальной обороны участников, изучение возможностей совместного взаимодействия и поиск общих решений. Сотрудничество должно привести к повышению эффективности работы, улучшению качества, более продуманному распределению ресурсов и оптимизации расходов вооружённых сил каждой из стран», — отметили в ведомстве.

Норвегия примет участие в тренировках с самолётами F-35 Lightning II и системами ПВО NASAMS III. Манёвры будут преимущественно проводиться на четырёх базах: Эрланн в Норвегии, Каллакс в Швеции, а также Рованиеми и Пирккала в Финляндии.

Стоит также отметить, что в Финляндии 26 мая стартовали совместные с США полевые сухопутные учения Karelian Lock 23. По заявлению оборонного ведомства страны, они направлены на развитие лидерских качеств, совместных операций и международной оперативной совместимости.

Эти манёвры продлятся до 2 июня и будут проходить в районах Коувола, Луумяки и Хамина.

В них принимают участие подразделения Карельской бригады, Армейской академии, Порийской бригады, бронетанковой бригады, 1-го полка материально-технического обеспечения, Агентства С5 Сил обороны Финляндии, командования ВВС Карелии и Пограничной службы Северной Карелии.

Всего в учениях будут задействованы около 7 тыс. военнослужащих и 720 единиц техники ВС Финляндии, а также 450 американских военных.

Северное усиление

Напомним, что Финляндия и Швеция, сохранявшие до недавнего времени нейтральный статус, заявили о намерении присоединиться к НАТО в качестве полноправных членов после начала российской спецоперации на Украине. Официальные заявки на вступление в альянс Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая 2022 года.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. При этом заявка Швеции на присоединение к блоку до сих пор находится в подвешенном состоянии из-за принципиальной позиции Турции.

Военнослужащие армии США на учениях на севере Норвегии

AFP

© Jonathan NACKSTRAND

В Москве неоднократно отмечали, что РФ не угрожает этим странам, а их вступление в военный блок с ярко выраженной антироссийской направленностью повлечёт за собой ответные военно-технические меры.

На фоне начала серии военных учений в Скандинавии с участием стран НАТО в МИД РФ отметили, что конфликтность в Арктическом регионе повышается. Об этом заявил посол по особым поручениям Николай Корчунов.

«Мы видим, что в последнее время возросло внимание к Арктическому региону со стороны всего мирового сообщества. Геополитически регион тоже становится такой всё более важной площадкой, к сожалению, повышается конфликтность в регионе», — приводит его слова ТАСС.

Российский дипломат также отметил, что Арктический регион становится всё более доступным в силу климатических изменений и новых технологий, а также «из-за тех ресурсов, которые крайне необходимы мировой экономике, спрос на них... будет только расти, особенно в условиях энергоперехода».

Корчунов добавил, что для РФ в Арктике «крайне важной задачей является дальнейшее укрепление российского суверенитета».

В то же время российские военные проводят собственные манёвры и учения на северо-западе страны, где наиболее вероятно повышение активности ВС западных стран.

Так, 26 мая фронтовые бомбардировщики Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали условное уничтожение надводных и береговых целей на морских и наземных полигонах флота.

Было выполнено условное нанесение ударов по целям, имитировавшим отряд кораблей условного противника, а также удары по наземным групповым целям, представлявшим собой колонны бронированной и автомобильной техники условного противника.

«Практическое прицельное бомбометание лётчики выполняли на высотах от 200 до 2 тыс. м и скоростях до 1 тыс. км/ч. Также экипажи самолётов отработали боевое маневрирование предельными параметрами и действия по уклонению от истребительной авиации и средств противовоздушной обороны условного противника», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что за время учений было совершено свыше 20 самолётовылетов на применение авиационных средств поражения в светлое и тёмное время суток. В полётах были задействовано более десяти лётных экипажей и свыше 50 человек инженерно-технического персонала.

Кроме того, ударная группа Балтийского флота в составе малых ракетных кораблей «Одинцово» и «Советск» Балтийской военно-морской базы флота отработала задачи по нанесению удара крылатыми ракетами комплекса морского базирования «Калибр» по отрядам кораблей и береговым объектам условного противника.

«В результате электронных пусков все назначенные цели были успешно поражены. Стрельбы проходили в условиях сложной помеховой обстановки, которая была искусственно создана для усложнения задачи экипажам кораблей. В ходе выполнения учебно-боевых задач экипажи кораблей также провели ряд корабельных учений — по борьбе за живучесть и противодиверсионной обороне во время стоянки в базе», — подчеркнули в Минобороны.

«Элемент угрозы безопасности РФ»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с RT отметил, что в нынешней военно-политической обстановке любые военные учения стран Запада так или иначе будут связаны с отработкой вероятных боевых действий против РФ.

«Разумеется, с учётом новых реалий Арктика приобретает исключительное значение как потенциальный театр будущих военных действий и как «ресурсная кладовая» для развития в XXI веке. НАТО будет отрабатывать весь комплекс решений оперативного планирования, практических действий войск, связанных прежде всего с нанесением ударов по России и завоеванием превосходства в Арктике. Это главная цель, особенно учитывая приобретённое членство Финляндии в альянсе, а также членство Швеции в будущем. Предстоящие манёвры будут носить беспрецедентно широкий характер», — подчеркнул эксперт.

F-35

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После вступления Финляндии в НАТО обстановку в регионе можно охарактеризовать как весьма напряжённую, считает Коротченко.

«С учётом текущих отношений РФ и альянса Москва и Хельсинки — возможные прямые военные противники со всеми вытекающими отсюда последствиями. Никто этого сейчас даже не скрывает», — пояснил специалист.

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

«Все сценарии Запад отрабатывает в контексте противостояния с Россией, несмотря на то что конкретного противника они не называют. Арктика постепенно превращается в горячую точку. Эта тенденция наблюдалась уже давно. Ясно, что никто такой богатый углеводородами и другими запасами регион просто так не оставит. Кроме того, Арктика важна и с военно-стратегической точки зрения. Над ней проходит самый короткий путь по обмену ударами межконтинентальными баллистическими ракетами между США и Россией», — пояснил Винокуров.

Масштаб данных учений явно создаёт угрозу безопасности Российской Федерации, считает аналитик.

«Такое количество самолётов, тем более в Арктической зоне, — это очень много. Безусловно, такого рода учения вносят элемент угрозы безопасности РФ. При этом стоит учитывать, что у России наиболее развитая инфраструктура и самая большая группировка войск в Арктике», — заключил Винокуров.