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Санду: идея объединения Молдавии и Румынии не имеет достаточной поддержки в стране

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Идея об объединении Молдавии с Румынией не имеет достаточного уровня поддержки у населения страны, заявила молдавский президент Майя Санду.
Санду: идея объединения Молдавии и Румынии не имеет достаточной поддержки в стране
  • AFP

«Поддержка воссоединения с Румынией есть, но её недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно», — приводит РИА Новости слова Санду в интервью порталу Geopolitique.

Она отметила, что в стране есть поддержка интеграции с ЕС и правительство стремится к этому.

Президент добавила, что примерно 1 млн граждан Молдавии имеют также и паспорт Румынии.

Ранее стало известно, что Санду надеется урегулировать приднестровский конфликт до того, как республика вступит в Евросоюз.

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