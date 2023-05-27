Санду: идея объединения Молдавии и Румынии не имеет достаточной поддержки в стране
- AFP
«Поддержка воссоединения с Румынией есть, но её недостаточно. Есть люди, которые продвигают эту идею, но их недостаточно», — приводит РИА Новости слова Санду в интервью порталу Geopolitique.
Она отметила, что в стране есть поддержка интеграции с ЕС и правительство стремится к этому.
Президент добавила, что примерно 1 млн граждан Молдавии имеют также и паспорт Румынии.
Ранее стало известно, что Санду надеется урегулировать приднестровский конфликт до того, как республика вступит в Евросоюз.