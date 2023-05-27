Санду надеется, что приднестровский конфликт удастся разрешить до вступления Молдавии в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду надеется урегулировать приднестровский конфликт до того, как республика вступит в Евросоюз. Она при этом не думает, что наличие конфликта помешает стране на пути к ЕС.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что сможем реинтегрировать регион до того, как станем членами ЕС, но мы не верим, что, если конфликт не будет полностью разрешён, это станет препятствием для вступления Молдавии в ЕС», — сказала она в интервью Geopolitique.

Как отмечали в МИД России, ситуация вокруг Приднестровья вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением.

17 мая глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности до 18 июля.