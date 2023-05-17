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В Приднестровье продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 18 июля

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский подписал указ о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности до 18 июля.
В Приднестровье продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 18 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Andreea Campeanu /

Как говорится на сайте главы Приднестровья, указ вступает в силу с 19 мая.

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого «жёлтого» уровня террористической опасности на 60 суток», — отмечается в указе.

Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.

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