В Приднестровье продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 18 июля
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Как говорится на сайте главы Приднестровья, указ вступает в силу с 19 мая.
«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской республики срок действия высокого «жёлтого» уровня террористической опасности на 60 суток», — отмечается в указе.
Ранее глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.