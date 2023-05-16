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МГБ: жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных

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Глава Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос сообщил, что жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных.
МГБ: жители Приднестровья получают призывы к проведению терактов против российских военных
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Mihai Caraus

«С II квартала прошлого года жители Приднестровья стали получать через мессенджеры рассылки с украинских номеров телефонов с призывами о проведении террористических актов и диверсий в отношении российских военнослужащих и техники, силовых структур Приднестровья», — цитирует его РИА Новости.

Гебос сообщил, что было возбуждено несколько уголовных дел по статьям о терроризме, экстремизме, госизмене и диверсии.

Ранее глава представительства ПМР в России Леонид Манаков обратился к России с просьбой увеличить число миротворцев на фоне возросших рисков безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ещё не сформулировали реакцию на просьбу Приднестровья увеличить численность российских миротворцев в регионе.

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