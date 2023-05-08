В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев из-за возросших рисков
- РИА Новости
«Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК», — пояснил он РИА Новости.
Дипломат отметил, что миротворческие силы могут быть увеличены и за счёт проживающих в республике россиян.
23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.
В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.
Позже глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике.