В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев из-за возросших рисков

Власти Приднестровья обратились к России с просьбой увеличить число миротворцев на фоне возросших рисков безопасности, заявил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.

«Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК», — пояснил он РИА Новости.

Дипломат отметил, что миротворческие силы могут быть увеличены и за счёт проживающих в республике россиян.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Позже глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике.