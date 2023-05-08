Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев из-за возросших рисков

Короткая ссылка
Власти Приднестровья обратились к России с просьбой увеличить число миротворцев на фоне возросших рисков безопасности, заявил глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков.
В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев из-за возросших рисков
  • РИА Новости

«Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК», — пояснил он РИА Новости.

Дипломат отметил, что миротворческие силы могут быть увеличены и за счёт проживающих в республике россиян.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Позже глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить