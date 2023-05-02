Глава МИД Приднестровья заявил, что миротворцы России останутся в республике

Короткая ссылка
Российские миротворцы останутся в Приднестровье, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Даже если Молдова попытается выйти, мы считаем, что это не станет основанием для того, чтобы сворачивать миротворческую операцию», — сказал Игнатьев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что миротворцы должны остаться в любом случае, так как в Приднестровье живёт большое количество мирных людей.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

После этого Москва призвала страны НАТО и Украину воздержаться от провокаций в этом регионе. В российском МИД предупредили, что угроза в адрес россиян в Приднестровье будет рассмотрена как нападение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить