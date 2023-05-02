Глава МИД Приднестровья заявил, что миротворцы России останутся в республике

Российские миротворцы останутся в Приднестровье, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Даже если Молдова попытается выйти, мы считаем, что это не станет основанием для того, чтобы сворачивать миротворческую операцию», — сказал Игнатьев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что миротворцы должны остаться в любом случае, так как в Приднестровье живёт большое количество мирных людей.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

После этого Москва призвала страны НАТО и Украину воздержаться от провокаций в этом регионе. В российском МИД предупредили, что угроза в адрес россиян в Приднестровье будет рассмотрена как нападение.