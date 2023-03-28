Глава ПМР Красносельский: через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне

Прямой путь к мировой войне лежит через Приднестровье, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

Об этом он сказал на встрече с депутатами Григориопольского района.

«Я глубоко убеждён, что через Приднестровье прямой путь к мировой войне. Это, может быть, такие громкие заявления, но тем не менее. Если вмешается Приднестровье, вмешается и Молдова. Это естественно. Мы соседи. Вмешается Молдова — вмешается и Румыния (а это член НАТО), вмешается Румыния — вмешается и Россия», — цитирует его РИА Новости.

Если это будет касаться глобального конфликта, то и средства будут неограниченны в своём применении, отметил он.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

После этого Москва призвала страны НАТО и Украину воздержаться от провокаций в этом регионе. В российском МИД предупредили, что угроза в адрес россиян в Приднестровье будет рассмотрена как нападение.