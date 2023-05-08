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В Кремле пока не сформулировали позицию по просьбе ПМР увеличить число миротворцев

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В Кремле ещё не сформулировали реакцию на просьбу Приднестровья увеличить численность российских миротворцев в регионе.
В Кремле пока не сформулировали позицию по просьбе ПМР увеличить число миротворцев
  • РИА Новости

«Нет, пока нет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее глава представительства ПМР в России Леонид Манаков обратился к России с просьбой увеличить число миротворцев на фоне возросших рисков безопасности.

Дипломат отметил, что миротворческие силы могут быть увеличены и за счёт проживающих в республике россиян.

23 февраля Министерство обороны России заявило, что киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье.

В ведомстве отметили, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.

Впоследствии глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся в Приднестровье, если Молдавия выйдет из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике.

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