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МИД России: ситуация в Приднестровье чревата дальнейшим обострением

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Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что ситуация вокруг Приднестровья вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением.
МИД России: ситуация в Приднестровье чревата дальнейшим обострением
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом пишет РИА Новости.

Так, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание руководителя непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, который на фоне риска выхода конфликта на Украине за пределы этой страны заявил, что «через Приднестровье лежит прямой путь к мировой войне», Галузин отметил, что «его оценка отражает обеспокоенность сложной ситуацией в области безопасности, складывающейся вокруг региона».

«Она действительно вызывает тревогу и чревата дальнейшим обострением», — сказал замглавы российского МИД.

17 мая глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский подписал указ о продлении «жёлтого» уровня террористической опасности до 18 июля.

18 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёву нужна геополитическая возможность, чтобы урегулировать конфликт в Приднестровье перед вступлением в ЕС.

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