Санду: Молдавии нужна геополитическая возможность для разрешения конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёву нужна геополитическая возможность, чтобы урегулировать конфликт в Приднестровье перед вступлением в ЕС.

«Мы считаем, что это вполне реалистичный проект (вступление в ЕС. — RT) для нас, и мы с нетерпением ждём, что это произойдёт как можно скорее. Мы боремся за мирное разрешение конфликта... Нам нужна геополитическая возможность для разрешения конфликта», — заявила Санду.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.