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Санду: власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России

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Молдавский президент Майя Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России.
Санду: власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России
  • Gettyimages.ru

Заявление Санду приводит ТАСС. 

По её словам, она предложит парламенту Молдавии организовать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой «Патриот».

Санду заявила, что работа центра будет направлена против России, которая, по утверждениям молдавского президента, якобы причастна к информационным атакам.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой.

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