Санду: власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России
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Заявление Санду приводит ТАСС.
По её словам, она предложит парламенту Молдавии организовать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой «Патриот».
Санду заявила, что работа центра будет направлена против России, которая, по утверждениям молдавского президента, якобы причастна к информационным атакам.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой.