МИД: ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Россией, даже не скрывая этого

ЕС стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Об этом пишет РИА Новости.

«Видим, что при принятии решения о создании очередной полевой структуры на постсоветском пространстве в Евросоюзе руководствовались геополитическими мотивами», — сказал он.

Галузин подчеркнул, что в Европейском союзе стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс и настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения.

Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается, добавил он.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств.

Она подчеркнула, что нормализация отношений с Россией отвечает интересам жителей Молдавии.

22 мая Совет ЕС формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдавии.

Решение о направлении в Молдавию миссии главы МИД ЕС приняли 24 апреля.