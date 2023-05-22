Совет Евросоюза формально запустил гражданскую миссию в Молдавии

Совет ЕС в понедельник, 22 мая, формально запустил свою гражданскую миссию по содействию безопасности в Молдавии.

«Целью миссии… является... повышение устойчивости к гибридным угрозам, включая кибербезопасность и противодействие иностранному информационному манипулированию и вмешательству», — говорится в заявлении.

Решение о направлении в Молдавию миссии главы МИД ЕС приняли 24 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.

По её словам, ЕС всё активнее пытается закрепиться на постсоветском пространстве.

Президент Молдавии Майя Санду, в свою очередь, заявила, что у республики есть только один путь развития — в Евросоюзе. Она раскритиковала депутатов, которые не поддерживают этот курс.