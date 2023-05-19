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Санду заявила, что Молдавии невыгодно партнёрство со странами СНГ

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Партнёрство со странами СНГ невыгодно для граждан Молдавии, заявила президент республики Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1.
Санду заявила, что Молдавии невыгодно партнёрство со странами СНГ
  • Gettyimages.ru

«Мы анализируем, какие отношения у нас есть в рамках этих соглашений… У нас было достаточно времени проверить и собрать доказательства, что эти соглашения, это партнёрство не выгодно гражданам Молдавии», — цитирует её РИА Новости.

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко ранее предложила денонсировать десять соглашений в рамках СНГ.

При этом вице-премьер — глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире кишинёвского телеканала Jurnal TV отмечал, что выход страны из СНГ обернётся для государства очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе.

15 мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о решении инициировать процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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