Председатель парламента Молдавии сообщил о решении выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ
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«Принял решение инициировать процесс выхода республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблеи СНГ», — цитирует его ТАСС.
Он назвал структуры СНГ «бесполезными» для Молдавии.
Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.
Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.