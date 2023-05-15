Председатель парламента Молдавии сообщил о решении выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о решении инициировать процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Принял решение инициировать процесс выхода республики Молдова из соглашения о Межпарламентской ассамблеи СНГ», — цитирует его ТАСС.

Он назвал структуры СНГ «бесполезными» для Молдавии.

Ранее Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для содействия Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам.

Целью миссии обозначено повышение стабильности сектора безопасности Молдавии в сферах реагирования на кризисы и гибридные угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз будет управлять Молдавией под прикрытием партнёрской миссии.