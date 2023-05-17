Глава МВД Молдавии Ревенко предложила денонсировать десять соглашений в рамках СНГ

Глава МВД Молдавии Анна Ревенко сообщила, что предложит денонсировать десять соглашений, подписанных в рамках СНГ.

«Проверка установила, что у МВД есть 32 соглашения о сотрудничестве с СНГ. Анализ рисков, которые несут эти соглашения для страны, в том числе и в будущем, показал, что десять из них являются стерильными и неподходящими, поэтому мы начали процедуру денонсации», — цитирует её ТАСС.

Ревенко добавила, что планируется отменить соглашения, которые касаются в том числе работы пограничных служб и урегулирования чрезвычайных ситуаций.

В конце апреля госсекретарь кабмина Молдавии Артур Мижа заявил, что молдавское правительство готовится расторгнуть множество соглашений с СНГ.

При этом вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире кишинёвского телеканала Jurnal TV отмечал, что выход страны из СНГ обернётся для государства очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе.

15 мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил о решении инициировать процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ.