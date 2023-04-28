Кабмин Молдавии готовится расторгнуть множество соглашений с СНГ

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Государственный секретарь кабмина Молдавии Артур Мижа заявил, что молдавское правительство готовится расторгнуть множество соглашений с СНГ.

Соответствующее заявление он сделал на фоне того, что молдавские парламентарии 28 апреля будут рассматривать денонсацию соглашения о деятельности в республике межгосударственной телекомпании «Мир» — инициатором данного шага была лично президент Молдавии Майя Санду.

«Мы, как правительство, запоздали с этой инициативой. Могу сказать, что сейчас анализируются все соглашения с СНГ, хочу заверить, что в ближайший период почти на каждом заседании парламента будут похожие законопроекты», — цитирует его РИА Новости.

В марте вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля заявил, что выход страны из СНГ обернётся для государства очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе.

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