Вице-премьер Молдавии предрёк экономический кризис агросектору в случае выхода страны из СНГ

Вице-премьер, глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире кишинёвского телеканала Jurnal TV заявил, что выход страны из СНГ обернётся для государства очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе.

«Заявления о выходе из СНГ носят политический характер. Для экономики страны это очень плохо. Выход из Содружества обернётся очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе. Я представляю сельхозпроизводителей, поэтому знаю, что говорю», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр привёл ряд статистических данных, свидетельствующих, что восточное направление для молдавских аграриев всё ещё остаётся приоритетным.

«Некуда аграриям экспортировать свою продукцию. Например, только в феврале прошлого года мы экспортировали в Российскую Федерацию 98% наших яблок», — отметил Боля.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии начали работу по денонсации ряда соглашений по линии СНГ.