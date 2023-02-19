Politico: главком сил НАТО в Европе Каволи считает, что самолёты F-16 могут помочь Украине
- AP
Об этом информирует газета Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, такое мнение Каволи высказал в ходе закрытого брифинга, в котором приняли участие более десяти сенаторов и членов палаты представителей конгресса США.
Кроме того, пишет газета, главком отметил необходимость предоставления Украине ракет с дальностью более 100 км.
Каволи также выступил за передачу Киеву дронов.
Ранее в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.
Также сообщалось, что группа американских конгрессменов призвала Байдена передать ВСУ истребители F-16.