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Politico: главком сил НАТО в Европе Каволи считает, что самолёты F-16 могут помочь Украине

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Главнокомандующий объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 Украине могут помочь украинской армии.
Politico: главком сил НАТО в Европе Каволи считает, что самолёты F-16 могут помочь Украине
  • AP

Об этом информирует газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, такое мнение Каволи высказал в ходе закрытого брифинга, в котором приняли участие более десяти сенаторов и членов палаты представителей конгресса США.

Кроме того, пишет газета, главком отметил необходимость предоставления Украине ракет с дальностью более 100 км.

Каволи также выступил за передачу Киеву дронов.

Ранее в Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами.

Также сообщалось, что группа американских конгрессменов призвала Байдена передать ВСУ истребители F-16.

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