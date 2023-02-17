В Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами
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«Если кто-либо из наших партнёров и союзников желает поставить истребители господину (президенту Украины Владимиру. — RT) Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — приводит слова Кирби РИА Новости.
Он добавил, что американская сторона «никогда не диктовала» союзникам, какие виды вооружения и в какие сроки они должны поставить Киеву.
Кирби также рассказал, что в данный момент США не обучают пилотов ВСУ использованию западных истребителей, поскольку Вашингтон не давал обещание передать Киеву самолёты.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами Североатлантического альянса.