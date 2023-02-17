В Белом доме заявили, что США будут приветствовать передачу ВСУ самолётов другими странами

Соединённые Штаты будут приветствовать возможную передачу Украине истребителей другими странами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Если кто-либо из наших партнёров и союзников желает поставить истребители господину (президенту Украины Владимиру. — RT) Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — приводит слова Кирби РИА Новости.

Он добавил, что американская сторона «никогда не диктовала» союзникам, какие виды вооружения и в какие сроки они должны поставить Киеву.

Кирби также рассказал, что в данный момент США не обучают пилотов ВСУ использованию западных истребителей, поскольку Вашингтон не давал обещание передать Киеву самолёты.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы поставить Украине истребители МиГ-29 в коалиции со странами Североатлантического альянса.