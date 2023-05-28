В Румынии начнутся многонациональные учения с участием десяти тысяч солдат

Масштабные многонациональные учения Saber Guardian 23 с участием 10 тыс. военных из 13 стран, а также 1,7 тыс. единиц техники начнутся в Румынии 29 мая.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны страны.

Saber Guardian 23 продолжает серию учений, начатых в 2013 году и проводимых раз в два года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в число стран-участников входят США, Болгария, Франция, Греция, Италия, Польша и другие.

В министерстве уточнили, что это крупнейшие и наиболее сложные многонациональные учения, запланированные на этот год.

Ранее в частично признанном Косове начался этап крупнейших учений НАТО Defender Europe 2023.

Также сообщалось, что на фоне украинского конфликта НАТО под эгидой ФРГ решила пригрозить России военными учениями Air Defender 23.