На фоне украинского конфликта НАТО под эгидой ФРГ решила пригрозить России военными учениями Air Defender 23.

Об этом сообщает Bild.

В материале сказано, что Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО.

«Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — сказано в материале.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене.

По его словам, всё больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета и проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, а также придерживаются собственной модели развития.

11 мая кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что Путин успешно одерживает победу над НАТО.