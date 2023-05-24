Bild: учения НАТО Air Defender 23 призваны предупредить Россию о боеготовности блока
Об этом сообщает Bild.
В материале сказано, что Бундесвер готовится к крупнейшим в истории военно-воздушным учениям НАТО.
«Несомненно, это событие станет сигналом для России и президента Владимира Путина», — сказано в материале.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене.
По его словам, всё больше государств берут курс на укрепление национального суверенитета и проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, а также придерживаются собственной модели развития.
11 мая кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг заявил, что Путин успешно одерживает победу над НАТО.