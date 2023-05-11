Президент России Владимир Путин успешно одерживает победу над НАТО, заявил кандидат от Демократической партии на пост губернатора Кентукки Джеффри Янг.

«Он успешно побеждает агрессивную, массово убивающую, совершающую военные преступления империю зла, которая называет себя НАТО. Путин следует международному праву, но Вашингтон нарушает его каждый день», — написал он в своём Twitter.

По мнению Джеффри Янга, США и НАТО необходимо вывести из Европы и Азии свои войска.

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

Кеннеди-младший также призвал власти США прислушаться к Путину и отметил, что если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.

Политик признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.