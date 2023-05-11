Политик из США Янг заявил, что Путин успешно побеждает «империю зла» в лице НАТО
- AP
- © Olivier Matthys
«Он успешно побеждает агрессивную, массово убивающую, совершающую военные преступления империю зла, которая называет себя НАТО. Путин следует международному праву, но Вашингтон нарушает его каждый день», — написал он в своём Twitter.
По мнению Джеффри Янга, США и НАТО необходимо вывести из Европы и Азии свои войска.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.
Кеннеди-младший также призвал власти США прислушаться к Путину и отметил, что если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.
Политик признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.