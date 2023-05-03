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Роберт Кеннеди — младший призвал власти США прислушаться к Путину

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Властям США нужно прислушаться к словам российского президента Владимира Путина о красных линиях, которые пересекает Вашингтон, заявил кандидат в американские лидеры Роберт Кеннеди — младший.
Роберт Кеннеди — младший призвал власти США прислушаться к Путину
  • Gettyimages.ru

«Украинское правительство убило 14 тыс. русских в Донбассе. Если бы Мексика сделала это с американцами, мы бы вторглись через секунду. Так что, я думаю, мы должны поставить себя на место наших противников», — сказал он в интервью UnHerd.

По словам Кеннеди, если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.

Ранее сообщалось, что от Демпартии бороться за президентское кресло планируют адвокат Роберт Кеннеди — младший и писательница Марианна Уильямсон, которая участвовала в праймериз 2020 года, но получила незначительную поддержку и сняла свою кандидатуру в пользу Берни Сандерса.

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