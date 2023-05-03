Роберт Кеннеди — младший признался, что США ведут войну против России

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.

«Давайте будем честными: это война США против России, чтобы, по сути, принести в жертву цвет украинской молодёжи на бойне... Разрушения ради геополитических амбиций неоконсерваторов», — сказал он в интервью порталу UnHerd.

Кеннеди-младший призвал власти США прислушаться к Путину и отметил, что если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.