Лавров заявил, что у России и США практически нет отношений

У России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особо отношений и нет», — сказал он на брифинге по итогам визита на Кубу.

Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон по необходимости обсуждают проблемы, которые возникают в деятельности посольств двух стран.

«Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны — хозяйки ООН», — добавил дипломат.

Также Лавров заявил, что Соединённые Штаты объявили крестовый поход против России.