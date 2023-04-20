Лавров заявил, что у России и США практически нет отношений
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«Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особо отношений и нет», — сказал он на брифинге по итогам визита на Кубу.
Лавров подчеркнул, что Москва и Вашингтон по необходимости обсуждают проблемы, которые возникают в деятельности посольств двух стран.
«Ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности, в качестве страны — хозяйки ООН», — добавил дипломат.
Также Лавров заявил, что Соединённые Штаты объявили крестовый поход против России.