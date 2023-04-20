Лавров заявил, что США объявили крестовый поход против России

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты объявили крестовый поход против России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кубы.

«Все знают, все понимают, что американцы объявили крестовый поход против России, против её законных интересов, против русской культуры, русских традиций», — сказал Лавров.

По его словам, Вашингтон избрал в качестве «боевого наконечника» своего «похода» киевский нацистский режим и накачивает его всё новым оружием.

Глава МИД России подчеркнул, что это безнадёжный курс.

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия не намерена избегать контактов с американскими представителями во время визита Лаврова в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.