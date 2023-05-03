Роберт Кеннеди — младший заявил, что на Западе солгали о нерасширении НАТО на восток

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что на Западе солгали экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву о нерасширении НАТО на восток.

«Мы должны были слушать Путина на протяжении многих лет. Мы взяли на себя обязательство перед Россией — перед Горбачёвым, — что мы не сдвинем НАТО ни на дюйм на восток... И мы солгали», — сказал он в интервью порталу UnHerd.

Кеннеди-младший также призвал власти США прислушаться к Путину и отметил, что если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.

Политик признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.