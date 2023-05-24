Российский президент Владимир Путин заявил о фундаментальных изменениях на глобальной арене.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания II Евразийского экономического форума.

«Мы видим, что на глобальной арене происходят действительно глубокие, фундаментальные перемены», — заявил Путин.

По словам российского президента, всё больше стран берут курс на укрепление национального суверенитета и проведение самостоятельной, независимой внутренней и внешней политики, а также придерживаются собственной модели развития.

RT ведёт прямую трансляцию.

Также Путин отметил, что Россия всегда строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объёме.