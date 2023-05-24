Путин: Москва всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими странами
«Мы все свои обязательства выполняем в полном объёме — хочу это подчеркнуть. И, конечно, делаем и будем делать это в отношении стран Евразийского экономического союза», — отметил он.
Путин также заявил, что все выступающие за однополярность мира стреляют себе в ногу, так как вынуждены подчиняться чужому диктату.
По его словам, всё больше государств выступает за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений.