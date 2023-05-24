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Путин: Москва всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими странами

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Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума заявил, что Россия всегда строго выполняет взятые на себя обязательства в полном объёме.

«Мы все свои обязательства выполняем в полном объёме — хочу это подчеркнуть. И, конечно, делаем и будем делать это в отношении стран Евразийского экономического союза», — отметил он.

Путин также заявил, что все выступающие за однополярность мира стреляют себе в ногу, так как вынуждены подчиняться чужому диктату.

По его словам, всё больше государств выступает за построение новой, более справедливой архитектуры международных экономических отношений.

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