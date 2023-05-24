Путин заявил о стреляющих себе в ногу сторонниках однополярного мира

Президент России Владимир Путин заявил, что все выступающие за однополярность мира стреляют себе в ногу, так как вынуждены подчиняться чужому диктату.

Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

Глава России указал, что всё больше государств мира занимаются укреплением своего национального суверенитета и ведением независимой внутренней и внешней политики. Данные страны стремятся к построению более справедливой архитектуры международных экономических отношений, а также к тому, чтобы конструктивно влиять на происходящее в мире и расширять партнёрства с другими мировыми игроками.

«Все, хочу это подчеркнуть, отвечая напрямую на вопрос нашего ведущего, — все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляет, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока ещё вынужден подчиняться их диктату», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться.