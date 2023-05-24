Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин заявил о стреляющих себе в ногу сторонниках однополярного мира

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что все выступающие за однополярность мира стреляют себе в ногу, так как вынуждены подчиняться чужому диктату.

Соответствующее заявление он сделал на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

Глава России указал, что всё больше государств мира занимаются укреплением своего национального суверенитета и ведением независимой внутренней и внешней политики. Данные страны стремятся к построению более справедливой архитектуры международных экономических отношений, а также к тому, чтобы конструктивно влиять на происходящее в мире и расширять партнёрства с другими мировыми игроками.

«Все, хочу это подчеркнуть, отвечая напрямую на вопрос нашего ведущего, — все, кто поступает, думает и делает иначе, наносят ущерб мировой экономике, стреляет, по сути, себе в ногу и в ногу тем, кто пока ещё вынужден подчиняться их диктату», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить