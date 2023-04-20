«Будет только усиливаться»: Путин заявил о тенденции к многополярности в мире

Тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться, заявил Владимир Путин. По словам президента России, те, кто будет препятствовать развитию многополярного мира, столкнутся с дополнительными проблемами. Он подчеркнул, что Россия идёт своей дорогой, задача страны в том, «чтобы это движение вперёд нарастало».

Президент России Владимир Путин заявил, что тенденция к многополярности в международном сообществе будет только усиливаться, а те, кто не захочет ей следовать, неизбежно проиграют.

«Этот тренд, тенденция в мире к многополярности — она неизбежна. Он будет только усиливаться. И те, кто это не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъём Солнца, с этим ничего не поделаешь», — сказал Путин на заседании Совета по местному самоуправлению.

По его словам, те, кто пытается воспрепятствовать этому, «столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает».

«Ну Бог с ними. Мы идём своей дорогой и демонстрируем хорошие результаты. Наша задача в том, чтобы это движение вперёд нарастало», — заключил президент России.

Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться

В декабре 2022 года Владимир Путин отмечал, что в данный момент «рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка», в рамках которого в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, отстаивающие собственные национальные интересы, защищающие свой суверенитет и право на собственный путь развития.

«Противостоять этим объективным процессам истории просто невозможно», — говорил российский лидер в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

В конце марта 2023-го президент подписал указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики Российской Федерации. В этом документе сформулирована система взглядов на национальные интересы России в сложном, динамично меняющемся мире, изложены основные цели и задачи, ключевые направления работы российской дипломатии.

Также по теме «Доктринальная основа»: Путин утвердил обновлённую Концепцию внешней политики РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики РФ — документа, в котором зафиксированы принципы,...

«В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка», — подчёркивал Путин на заседании Совбеза РФ.

СВО и новые регионы

Владимир Путин на заседании Совета по местному самоуправлению отметил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на протяжении нескольких лет сражались за право быть вместе с Россией.

«Долгие годы они жили совершенно в других, отличных от российских условиях и регионального, и муниципального управления», — заметил глава государства.

По его словам, муниципальным чиновникам, работающим на новых территориях, необходимо оказывать всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России. При этом президент заметил, что немало представителей муниципального сообщества стали добровольцами и отправились в зону СВО.

«Они показали пример преданности Родине и её интересам и сейчас отстаивают наши исторические территории, защищают людей, жителей этих территорий, которые много лет — хочу это подчеркнуть, — много лет сражались за право быть вместе с Россией и быть частью нашего общего мира», — добавил Путин.

Кроме того, он указал, что на сотрудниках муниципалитетов лежит особая роль по оказанию поддержки семьям участников СВО.

«Необходимо знать нужды и потребности каждой такой семьи — я хочу это подчеркнуть, — каждой такой семьи, оказывать им деятельную, реальную помощь, чтобы наши воины были спокойны за своих детей, жён, родителей», — заявил российский лидер.

20 апреля приняли законопроект о статусе ветерана боевых действий для лиц, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. Речь идёт о лицах, которые по решению органов государственной власти ДНР и ЛНР начиная с 12 мая 2014-го участвовали в боевых действиях в составе вооружённых сил, воинских формирований и органов Донецкой и Луганской народных республик.