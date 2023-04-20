Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться

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Российский президент Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

Об этом Путин сказал в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления.

По его словам, тренд на многополярность в мире является неизбежным и будет лишь усиливаться. 

«И те, кто этого не поймёт и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать», — заявил президент.

Также глава государства назвал тренд на многополярность таким же очевидным, как восход солнца, отметив, что «с этим ничего не поделать».

Ранее Путин заявил, что страны Запада по-прежнему живут в парадигме философии колониализма.

Он также подчёркивал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

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