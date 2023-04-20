Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться
Об этом Путин сказал в ходе заседания совета по развитию местного самоуправления.
По его словам, тренд на многополярность в мире является неизбежным и будет лишь усиливаться.
«И те, кто этого не поймёт и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать», — заявил президент.
Также глава государства назвал тренд на многополярность таким же очевидным, как восход солнца, отметив, что «с этим ничего не поделать».
Ранее Путин заявил, что страны Запада по-прежнему живут в парадигме философии колониализма.
Он также подчёркивал, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.