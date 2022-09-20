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Путин назвал движение к многополярности магистральным вектором в мировой политике

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Президент России Владимир Путин заявил, что движение к многополярности стало главным вектором международной политики.

«Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства», — заявил Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послам.

Он подчеркнул, что движение к установлению многополярного мира является магистральным, стратегическим вектором мировой политики.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия твёрдо привержена принципу суверенного равенства государств и расширяет сотрудничество с большинством стран.

Как подчёркивал Путин, Москва ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются перед гегемоном, а выбирают суверенный путь развития.

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