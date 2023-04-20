Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Депутаты Государственной думы приняли законопроект о статусе ветерана боевых действий для лиц, участвовавших в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что данный законопроект предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР в составе вооружённых сил этих республик в период с 12 мая 2014 года.

В феврале депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.