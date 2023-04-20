Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
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Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что данный законопроект предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территориях ДНР и ЛНР в составе вооружённых сил этих республик в период с 12 мая 2014 года.
В феврале депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.