Узнать больше

В Госдуму внесён законопроект о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Короткая ссылка
Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.
В Госдуму внесён законопроект о статусе ветерана для ополченцев Донбасса
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщил в своём Telegram секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года», — сообщил он.

Также проект предусматривает право участников и ветеранов спецоперации на Украине на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.

Как заявил премьер Михаил Мишустин, добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в специальной военной операции, выплатят две пенсии, а также предоставят другие предусмотренные законодательством компенсации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить