В Госдуму внесён законопроект о статусе ветерана для ополченцев Донбасса

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, который должен наделить ополченцев, воевавших в Донбассе с 2014 года, статусом ветеранов боевых действий.

Об этом сообщил в своём Telegram секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года», — сообщил он.

Также проект предусматривает право участников и ветеранов спецоперации на Украине на бесплатную правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.

Как заявил премьер Михаил Мишустин, добровольцам, получившим инвалидность в ходе участия в специальной военной операции, выплатят две пенсии, а также предоставят другие предусмотренные законодательством компенсации.